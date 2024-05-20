İSTANBUL 22°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Mayıs 2024 Pazartesi / 13 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2091
  • EURO
    35,0283
  • ALTIN
    2528.72
  • BIST100
    10711.6
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Rus devi Aboubakar'ın peşine düştü!
Spor

Rus devi Aboubakar'ın peşine düştü!

Beşiktaş'ın sezon sonundan yolları ayırmayı planladığı Vincent Aboubakar'a Rus devi Spartak Moskova talip oldu.

20 Mayıs 2024 Pazartesi 11:55 - Güncelleme:
Rus devi Aboubakar'ın peşine düştü!
ABONE OL

Beşiktaş'ın gelecek sezon planları arasında yer almayan ve yollarını ayırmak istediği Vincent Aboubakar'a sürpriz bir talip çıktı.

RUS DEVİ PEŞİNDE

Africa Foot'ta yer alan habere göre Spartak Moskova, Beşiktaş'ın Kamerunlu golcüsü için harekete geçti.

Haberin detaylarında Rus devinin geçtiğimiz kış transfer döneminden beri Vincent Aboubakar'ı kadrosuna katmak istediği ve önümüzdeki transfer döneminde Beşiktaş'ın kapısını çalacağı söylendi.

Ayrıca Beşiktaş yönetiminin, Aboubakar için gelecek 4 milyon euro bandında bir teklifi kabul edebileceği de iddia edildi.

33 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 33 resmi maça çıkan Vincent Aboubakar bu karşılaşmalarda 12 gol, 3 asistlik skor katkısı sağladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.