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Spor

Rus futbolunda ilginç uygulama! Hakemlere yalan testi

Rusya Futbol Federasyonu ilginç bir uygulamaya imza attı. Federasyon, 2024 yılında tüm hakemleri yalan dedektörüyle test etti. Yapılan testler sonrası bazı hakemlerin ömür boyu men cezası alması gündemde. İşte detaylar...

AKŞAM11 Mart 2025 Salı 09:13 - Güncelleme:
Rus futbolunda ilginç uygulama! Hakemlere yalan testi
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Sport Express gazetesinde yer alan habere göre, Rusya Futbol Federasyonu, 2024 yılında tüm hakemleri yalan dedektörüyle test etti. Bu testler sonucunda bazı hakemlerin ömür boyu men cezası alması gündeme geldi. Hakemlerin isimlerinin 2025 yılı içinde açıklanması bekleniyor.

Rusya Futbol Federasyonu'nun yaptığı bu uygulama, Avrupa'da da geniş yankı uyandırdı. Türk futbolunda son dönemde en çok tartışılan konuların başında hakemler geliyor. Yaşanan hakem polemikleri nedeniyle, 55 yıl sonra Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbiyi Slavko Vincic yönetmişti. Bu karar, Süper Lig'de oynanan tüm derbilerde yabancı hakem görevlendirilmesi gerektiği tartışmalarını beraberinde getirdi.

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