İSTANBUL 18°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Ekim 2020 Cuma / 13 RebiülEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,3782
  • EURO
    9,7967
  • ALTIN
    508.021
  • BIST100
    1099.07
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Rus sporcudan Macron paylaşımı! Ayetle mesaj verdi
Spor

Rus sporcudan Macron paylaşımı! Ayetle mesaj verdi

Rus karma dövüş sanatları sporcusu Habib Nurmagomedov, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam karşıtı tutumuna tepki göstererek, 'İnanın bana, bu provokasyonlar boşa çıkacak.' dedi.

AA30 Ekim 2020 Cuma 14:56 - Güncelleme: 30 Ekim 2020 Cuma 15:00
ABONE OL

Karma dövüş sanatlarının ilk Müslüman şampiyonu unvanına sahip Nurmagomedov, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, Macron'un ifade özgürlüğü sloganı altında 1,5 milyardan fazla Müslüman’ın duygularını incittiğini belirtti.

Müslümanların, Hazreti Muhammed'i herkesten çok sevdiğine dikkati çeken Nurmagomedov, "Biz Müslümanlarız, Peygamberimiz Hazreti Muhammed'i annelerimizden, babalarımızdan, çocuklarımızdan, eşlerimizden ve kalbimize yakın olan tüm insanlardan daha çok seviyoruz. İnanın bana, bu provokasyonlar boşa çıkacak." ifadesini kullandı.

Nurmagomedov, paylaşımına, Macron’un yüzüne ayakkabı izi yerleştirilmiş bir fotoğraf ile Kuran-ı Kerim’de Ahzab Suresi'nin 57. ayetini olan "Allah'ı ve resulünü incitenleri Allah, dünyada ve ahirette lanetlemiş ve onlar için alçaltıcı bir ceza hazırlamıştır." ifadesini ekledi. 

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.