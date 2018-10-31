Rus sporculara doping cezası

Rusya Dopingle Mücadele Ajansı (RUSADA), doping kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle 8 Rus sporcuya men cezası verdi.

RUSADA'dan yapılan açıklamada, doping kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle Rus sporcular Valeriy Temnik, Roman Rednikin, Sergey Oreshnikov, Fatima Umakhanova, Natalya Polyakova, Tatyana Kachegina ve Sergey Kotov'a 4, Yana Mikhailova'ya ise 2 yıl men cezası verildiği belirtildi.

Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA), devlet desteğiyle dopinge izin verdiği gerekçesiyle faaliyetleri yaklaşık üç yıldır askıya alınan RUSADA'nın cezasını geçen ay kaldırmıştı.