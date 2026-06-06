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  • Ruslan Malinovsky, Trabzonspor'un 204. yabancı futbolcusu oldu
Spor

Ruslan Malinovsky, Trabzonspor'un 204. yabancı futbolcusu oldu

Trabzonspor'un Genoa'dan transfer ettiği Ruslan Malinovsky, bordo-mavili ekibin 204. yabancı oyuncusu oldu.

AA6 Haziran 2026 Cumartesi 11:43 - Güncelleme:
Ruslan Malinovsky, Trabzonspor'un 204. yabancı futbolcusu oldu
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Trabzonspor, geçen sezon İtalya'nın Genoa takımında forma giyen Ruslan Malinovsky ile 204. yabancı oyuncu transferini yaptı.

Ukraynalı 33 yaşındaki orta alan oyuncusu ile 3 yıllık sözleşme imzalayan bordo-mavililer, 58 yıllık tarihinde 54 ülkeden futbolcu transferi gerçekleştirdi.

Rumen oyuncu Reculen Koska ile ikinci ligde 1970-71 sezonunda ilk yabancı oyuncu transferini kaydeden bordo-mavililer, Süper Lig'de ise 1985-86 sezonunda Alman oyuncu Jürgen Groh'u kadrosuna kattı.

Trabzonspor'da en fazla forma giyen yabancı oyuncular Brezilyalı oldu.

Güney Amerika ülkesinden 18 futbolcuyla sözleşme imzalayan Karadeniz ekibi, Belçika'dan ise 9 oyuncuyu renklerine bağladı.

MALİNOVSKY 8. UKRAYNALI

Ruslan Malinovsky, Trabzonspor tarihinin 8. Ukraynalı oyuncusu oldu.

Karadeniz ekibinde Ukrayna'dan Yuriy Kalitvintsev, Sergiy Gusev, Yuriy Shelepnytskyi, Viktor Gryshko, Arseniy Batagov, Danylo Sikan ve Oleksandr Zubkov forma giydi.

DOĞAN DÖNEMİNDE 34. YABANCI TRANSFER

Bordo-mavili kulüpte Mart 2023'te göreve gelen başkan Ertuğrul Doğan döneminde 34 yabancı oyuncu transfer edildi.

Trabzonspor'da Doğan başkanlığında Kourbelis, Fernandez, Orsic, Benkovic, Teklic, Fountas, Mendy, Pepe, Onuachu, Bakic, Meunier, Nwakaeme, Draguş, Lundstram, Barisic, Batagov, Cham, Malheiro, Savic, Banza, Sikan, Zubkov, Folcarelli, Pina, Augusto, Olaigbe, Olulai, Bouchouari, Muçi, Onana, Nwaiwu, Lovik, Cabral ve Malinovsky kadroya dahil edildi.

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