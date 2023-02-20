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Spor

Russel Westbrook'tan yeni bir meydan okuma! Los Angeles Clippers...

Yıldız basketbolcu Russell Westbrook, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Los Angeles Clippers'a transfer olmayı planlıyor.

AA20 Şubat 2023 Pazartesi 22:15 - Güncelleme:
Russel Westbrook'tan yeni bir meydan okuma! Los Angeles Clippers...
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Los Angeles Lakers'tan Utah Jazz'a takasın son gününde geçen 34 yaşındaki oyuncunun yolu, Los Angeles kentiyle yeniden kesişti.

Basketbolcunun menajeri Jeff Schwartz, ABD basınına yaptığı açıklamada, Westbrook ile Jazz arasında sözleşme feshi konusunda yapılan görüşmelerin olumlu sonuçlandığını ve Westbrook'un, serbest oyuncu konumuna geldiğini söyledi.

Schwartz, daha önce 9 kez all-star seçilen oyuncunun, görüşme halinde olduğu Los Angeles Clippers'a imza atmayı planladığını da vurguladı.

Bu sezon 52 maçta 15.9 sayı, 7.5 asist ve 6.2 ribaunt ortalaması yakalayan Westbrook, Los Angeles Lakers, Utah Jazz ve Minnesota Timberwolves'un dahil olduğu 3 takım ve 8 oyunculu takas sonunda bu ay Jazz'a geçmişti.

Bu sezon play-off'a kalmayı hedefleyen Los Angeles Clippers, Batı Konferansı'nda 33 galibiyetle dördüncü sırada yer alıyor.

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