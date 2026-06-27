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Spor

Russell, Avusturya Grand Prix'sine pole'den başlayacak

Formula 1 Avusturya Grand Prix'sinde pole pozisyonunun sahibi Mercedes pilotu George Russell oldu. Russell'ın ilk sıradan başlayacağı yarış, yarın TSİ 16.00'da koşulacak.

AA27 Haziran 2026 Cumartesi 18:55 - Güncelleme:
Russell, Avusturya Grand Prix'sine pole'den başlayacak
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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 8. etabı Avusturya Grand Prix'sine, Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu George Russell ilk sıradan başlayacak.

Spielberg kentindeki 4,3 kilometrelik Red Bull Pisti'nde 71 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turlarında 1.06.113'lük derece elde eden Russell, ilk cebe yerleşti.

Russell, F1 kariyerinde 11. pole pozisyonunu elde etti.

Büyük Britanyalı sürücünün 0.236 saniye arkasında yer alan Monakolu pilot Charles Leclerc (Ferrari) ikinci, 0.295 saniye gerisindeki Büyük Britanyalı Lewis Hamilton (Ferrari) ise üçüncü sırayı aldı.

Avusturya Grand Prix'si, yarın TSİ 16.00'da koşulacak.

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