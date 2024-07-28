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Spor

Russell diskalifiye edildi! Lewis Hamilton 105'nci galibiyetine ulaştı

Formula 1 Belçika Grand Prix'sinde George Russell'ın aracı ağırlık limitlerine uymadığı gerekçesiyle diskalifiye oldu. İkinci sıradaki Mercedes pilotu Lewis Hamilton yarışın galibi oldu. Büyük Britanyalı pilot Hamilton, kariyerindeki 105. galibiyete ulaştı.

28 Temmuz 2024 Pazar 20:20 - Güncelleme:
Russell diskalifiye edildi! Lewis Hamilton 105'nci galibiyetine ulaştı
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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 14. ayağı Belçika'nın Liege eyaletindeki Stavelot kasabasında bulunan 7 kilometrelik Spa-Francorchamps Pisti'nde düzenlendi.

Belçika Grand Prix'sine 6. sırada başlayan George Russell bitiş çizgisini ilk sırada geçti ancak yarış sonrasında diskalifiye edildi. George Russell'ın aracı ağırlık limitlerine uymadığı gerekçesiyle diskalifiye oldu. 2024 Belçika GP'de yarış galibiyeti ikinci sıradaki Lewis Hamilton'a gitti.

Lewis Hamilton kariyerinin 105. galibiyetine ulaştı.

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