Russell Westbrook, Chamberlain’in NBA rekoruna ortak oldu
Oklahoma City Thunderlı Westbrook, Houston Rockets’a karşı art arda 9. kez üç istatistikte çift haneye ulaşarak Chamberlain’in NBA rekoruna ortak oldu.
Oklahoma City Thunder forması giyen Russell Westbrook, 117-112 kazandıkları Houston Rockets maçında üst üste 9’uncu "triple double"ını yaparak Wilt Chamberlain’a ait Amerikan Basketbol Ligi (NBA) rekorunu egale etti.
NBA’e 9 maçla devam edildi. Batı Konferansı’nın iddialı takımları Houston Rockets ile Oklahoma City Thunder arasındaki mücadeleyi, misafir Thunder 117-112 kazandı.
Son 10 maçının 9’unu kazanan Thunder’da Paul George, ürettiği 45 sayı ve 11 ribauntla galibiyette başrol oynadı.
Karşılaşmayı 21 sayı, 12 ribaunt, 11 asistle tamamlayan Thunder’ın all-star oyun kurucusu Russell Westbrook, peş peşe 9. kez üç istatistikte çift haneye ulaşarak Wilt Chamberlain’in 1968’de kırdığı rekora ortak oldu.
Rockets’ın all-star oyuncusu James Harden, 42 sayı kaydederek arka arkaya 29. maçında 30 veya üstünde sayı atmayı başardı. Chris Paul’ün 18 sayı, 10 ribaunt, 9 asist ve Kenneth Faried’in 17 sayı, 12 ribauntluk performansı da mağlubiyeti önleyemedi.
- Sonuçlar
Utah Jazz-San Antonio Spurs: 125-105
Indiana Pacers-Cleveland Cavaliers: 105-90
Atlanta Hawks-Charlotte Hornets: 120-129
New York Knicks-Toronto Raptors: 99-104
Boston Celtics-Los Angeles Clippers: 112-123
Chicago Bulls-Washington Wizards: 125-134
Memphis Grizzlies-New Orleans Pelicans: 99-90
Houston Rockets-Oklahoma City Thunder: 112-117
Milwaukee Bucks-Orlando Magic: 83-103
AA
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.