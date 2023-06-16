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Spor

Russell Westbrook'u düşük kontrat ile takımda tutmak istiyor

LA Clippers'ın, sezon içinde takıma kattığı Russell Westbrook'u tutmak istediği bildirildi.

16 Haziran 2023 Cuma 13:41 - Güncelleme:
Russell Westbrook'u düşük kontrat ile takımda tutmak istiyor
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LA Clippers'ın, sezon içinde takıma kattığı Russell Westbrook'u tutmak istediği bildirildi.

Bleacher Report'tan Eric Pincus'a göre Clippers, Westbrook'u gelecek sezon için de kadroda tutmak istiyor.

LA ekibinin, Russ'a Nicolas Batum ve Reggie Jackson ile yaptığı anlaşmalara benzer şekilde tek yıllık bir sözleşme vermeyi hedefleyerek, early-Bird haklarını kullanıp önümüzdeki yaz ödenmek üzere 3,8 milyon dolar teklif ettiği iddia edildi.

Westbrook, Los Angeles Lakers tarafından 9 Şubat'ta Minnesota Timberwolves'un da yer aldığı üç takımlı bir anlaşma kapsamında Utah Jazz'a takas edilmiş, kısa bir süre sonra ise Utah ile buy-ouy anlaşmasına varmasının ardından 22 Şubat'ta Clippers ile anlaşmıştı.

Şu anda bir serbest oyuncu olan Westbrook, normal sezonda Clippers formasıyla 15.8 sayı, 4.9 ribaund ve 7.6 asist ortalamaları yakaladıktan sonra, playofflarda vites yükselterek beş maçta 23.6 sayı, 7.6 ribaund ve 7.4 asist istatistiklerine ulaşmıştı.

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