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Spor

Russell Westbrook: Kevin Durant ile aramızda husumet yok

Los Angeles Clippers oyun kurucusu Russel Westbrook, eski takım arkadaşı Kevin Durant ile arasında bir husumet olmadığını söyledi.

13 Nisan 2023 Perşembe 12:53 - Güncelleme:
Russell Westbrook: Kevin Durant ile aramızda husumet yok
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LA Clippers guardi Russell Westbrook, eski takım arkadaşı olan Phoenix Suns süperstari Kevin Durant ile arasında herhangi bir husumet olmadığını söyledi.

Westbrook, eski takım arkadaşı ile ilk kez bir playoff serisinde karşı karşıya gelmeye hazırlanmadan önce, Durant ile arasındaki ilişkinin mevcut durumu hakkında konuştu.

Russ, Clippers'in Pazar günü playoff ilk turunda oynayacağı Suns ekibinde yer alan eski takım arkadaşıyla ilk kez bir seride karşı karşıya gelmenin nasıl bir his olduğuyla ilgili şu açıklamaları yaptı:

"Benim için normal olacak. Galiba insanlar hala aramızda bir husumet falan var sanıyor. Öyle bir şey yok. Ama medya ve insanlar için konuşacak bir konu oluyor işte.

Ama bir anlaşmazlığımız falan yok. Kariyeri boyunca ve sakatlıktan döndükten sonra yaptıklarına saygım çok büyük. İkimiz de birbirimizin rekabetçi oyuncular olduğunu biliyoruz.

Her zaman iyi miktarda skor üreten ve bunu oldukça verimli şekilde yapan bir oyuncuydu. Muhtemelen gördüğüm en iyi skorerlerden biri, çok rahat ve zahmetsizce sayı buluyor. Yıllar içinde bu alanda giderek daha da gelişti."

Sekiz sezon boyunca Oklahoma City Thunder'da takım arkadaşı olan Westbrook ve Durant ikilisi, OKC ekibini 2012'de NBA Finallerine taşımıştı. Durant'in 2016-17 sezonu öncesi Golden State Warriors ile sözleşme imzalamasından bu yana birlikte oynamayan ikili, ayrılmalarından bu yana 11 kez karşı karşıya geldi ve Westbrook'un bulunduğu ekipler, normal sezon karşılaşmalarında Durant'in ekiplerine 6-5'lik bir üstünlük kurmuş bulunuyor.

Bu maçlarda Durant 32.0 sayı, Westbrook ise 28.3 sayı, 10.1 ribaund ve 9.5 asist ortalamalarına sahip.

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