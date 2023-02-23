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Spor

Russell Westbrook, Los Angeles Clippers'a transfer oldu

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Los Angeles Clippers, all-star oyun kurucu Russell Westbrook ile sözleşme imzaladıklarını duyurdu.

AA23 Şubat 2023 Perşembe 10:19 - Güncelleme:
Russell Westbrook, Los Angeles Clippers'a transfer oldu
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Los Angeles Lakers'tan takasın son gününde geçtiği Utah Jazz ile sözleşmesinin feshi konusunda anlaşan 34 yaşındaki Westbrook, kariyerini Clippers'ta sürdürecek.

Kulübün internet sitesindeki açıklamaya göre, 2017'de normal sezonun en değerli oyuncusu ödülünü alan ve 9 kez all-star seçilen Westbrook ile sözleşme imzalandı.

Oklahoma City Thunder, Houston Rockets, Washington Wizards ve Lakers formalarını giydiği kariyerinde 22,5 sayı, 8,4 asist, 7,3 ribaunt ortalamaları bulunan Westbrook, bu sezon ise maç başına 15,9 sayı, 7,5 asist ve 6,2 ribaunt üretti.

Clippers, 33 galibiyet ve 28 mağlubiyetle Batı Konferansı'nın 4. sırasında yer alıyor.

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