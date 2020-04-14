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Spor

Russel Westbrook öğrencileri sevindirdi

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Houston Rockets'ta forma giyen Russell Westbrook, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uzaktan eğitim gören 650 ihtiyaç sahibi çocuğa bilgisayar bağışladı.

AA14 Nisan 2020 Salı 11:09 - Güncelleme: 14 Nisan 2020 Salı 11:09
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Houston Rockets'ın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Houston Belediye Başkanlığı Eğitim Ofisi ile "Russell Westbrook Why Not?" Vakfı, şehirde koronavirüs nedeniyle okulların kapanmasından dolayı uzaktan eğitim görmesi gereken fakat bilgisayarı olmayan çocuklar için iş birliği yaptı.

İş birliği kapsamında yıllık geliri 35 bin doların altında olan 1000'in üzerinde ailenin çocuğuna eğitimine devam edebilmesi için bilgisayar verilirken, bu bilgisayarların 650'sini Westbrook bağışladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Houston Belediye Başkanı Sylvester Turner, "Russell Westbrook, sahada olduğu gibi saha dışında da gerçek bir şampiyon olduğunu kanıtladı. Bu yardım koronavirüs krizinden etkilenen birçok çocuğun hayatını değiştirecek." ifadelerini kullandı.

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