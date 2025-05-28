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Spor

Russell Westbrook'tan kötü haber!

NBA ekibi Denver Nuggets forması giyen başarılı guard Russell Westbrook sağ elinde yaşanan iki kırığı onarmak ameliyat olacağını duyurdu.

HABER MERKEZİ28 Mayıs 2025 Çarşamba 13:11 - Güncelleme:
Russell Westbrook'tan kötü haber!
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Denver Nuggets guardı Russell Westbrook, kişisel haber bülteni 'Word of Westbrook' üzerinden sağ elinde yaşanan iki kırığı onarmak amacıyla ameliyat olacağını bizzat duyurdu.

Sezon içerisinde bu kırıkların yaşandığını belirten Westbrook, "Tüm yıl boyunca destek olan herkese minnettarım. Yakında yüzde 100 olarak geri döneceğim anı sabırsızlıkla bekliyorum. Geri dönüş süreci çoktan başladı," dedi.

36 yaşındaki oyuncu bu sezon 75 maçta 13.3 sayı, 6.1 asist, 4.9 ribaund ve 1.4 top çalma ortalamaları yakaladı. Playoff'ta ise 13 maçta 11.7 sayı, 3.7 ribaund ve 2.6 asist üretse de saha içi isabet oranı sadece %39'da kaldı.

Westbrook geçen yıl Denver ile iki yıllığına 6.7 milyon dolarlık bir sözleşme imzalamıştı. Bu yaz için 3.4 milyon dolarlık oyuncu opsiyonuna sahip.

Denver Nuggets normal sezonu 50-32 ile tamamladı ve Batı Konferansı yarı finalinde Oklahoma City Thunder'a elendi. Kulüp, mayıs ayı başında geçici başantrenör David Adelman ile resmi sözleşme imzalayarak görevini kalıcı hale getirdi.

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