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Spor

Rüştü Reçber koronavirüse yakalandı!

Türk futbolunun efsane file bekçilerinden Rüştü Reçber'in koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve hastaneye yatılıldığı açıklandı.

28 Mart 2020 Cumartesi 23:30 - Güncelleme: 28 Mart 2020 Cumartesi 23:30
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Milli takımımızın yanı sıra Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın efsane file bekçilerinden Rüştü Reçber'in koronavirüse yakalandığı açıklandı.

Eşi Işıl Reçber Instagram hesabından yaptığı açıklamada Rüştü Reçber'in Kovid-19 testinin pozitif çıktığını ve hastaneye yatırıldığını duyurdu.

Işıl Reçber'in paylaşımı şu şekilde:

"Sizlerle gerçeği en şeffaf şekilde paylaşırken daha güzel haberler vermek isterdim fakat üzülerek eşim Rüstü'yü COVİD-19 teşhisiyle hastaneye yatırmış bulunuyoruz.Herşey normal ilerlerken birden bire gelişen hızlı semptomlarla biz de olayın şokundayız.Kritik süreçler ve çok zor ,Allah benim değerli eşimle beraber tüm hastalara acil şifa kolaylık versin .

Tek ricam şu süreçte insanların biraz daha vicdanlı ve saygılı olabilmeleri.Ailecek yaptırdığımız testlerde benim, kızımın ve oğlumun negatif sadece eşimin pozitif çıkmıştır.

Bu sebeple bizler evde kendisi hastanede ve görüş izni yok.Aslında en zor olanı da bu yanında olamamak.Ama Allah büyük önce ona sonra Türk hekimlerine emanet, inşallah bu da geçecek..Telefonlarım kilitlendi dönüş yapamıyorum üzgünüm tüm sevenlere dostlara sizlere yürekten sevgiler.Dualarınızı eksik etmeyin lütfen bu çok önemli....

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