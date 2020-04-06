Rüştü Reçber'den iyi haber! Taburcu oldu

06 Nisan 2020 Pazartesi 13:06 - Güncelleme: 06 Nisan 2020 Pazartesi 13:18

Koronavirüs testi pozitif çıkan ve hastanede tedavi gören eski milli kaleci Rüştü Reçber, taburcu oldu.

28 Mart'ta hastaneye kaldırılan eski milli kaleci Rüştü Reçber, tedavisinin 10. gününde taburcu edildi. Haberi, Rüştü Reçber'in eşi Işıl Reçber duyurmuştu.

Kariyerinde Fenerbahçe, Barcelona ve Beşiktaş formaları giyen Rüştü Reçber, Türkiye Futbol Federasyonu'nda Futbol Gelişim Koordinatörlüğü görevini yürütüyor.

Futbol camiasından bugüne kadar Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, başkan yardımcısı Yusuf Günay ve teknik direktör Fatih Terim, hastanede tedavi görmüş; 3 isim de taburcu olmuştu.