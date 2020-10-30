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Spor

Rusya Atletizm Federasyonuna ceza yağdı: 14 yıl men

Yüksek atlamacı Danil Lysenko hakkındaki doping soruşturmasında yanlış bilgi veren Rusya Atletizm Federasyonunun (RUSAF) eski yetkililerinden Elena Ikonnikova 8, Elena Orlova ise 6 yıl men cezası aldı.

AA30 Ekim 2020 Cuma 20:55 - Güncelleme: 30 Ekim 2020 Cuma 20:55
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Atletizmde Dürüstlük Biriminden (AIU) yapılan açıklamada, cezalara gerekçe olarak, bulunabilirlik bildirimi kuralını 3 kez ihlal ettiği için 2018'in ağustos ayında yarışmalardan geçici men edilen Lysenko hakkında süren soruşturmada yanlış bilgi verilmesi ve sahte evrak düzenlenmesi gösterildi.

Ikonnikova'nın 6 Mart 2020'den itibaren 8, Orlova'nın ise 21 Ağustos 2020'den itibaren 6 yıl atletizm faaliyetlerine katılamayacağı belirtildi.

Rusya'nın cezası nedeniyle yarışmalara tarafsız sporcu olarak katılan erkek yüksek atlamacı Lysenko, 2017 Dünya Şampiyonası'nda gümüş, 2018 Dünya Salon Şampiyonası'nda ise altın madalya kazanmıştı.

Rusya, ev sahipliği yaptığı 2014 Soçi Kış Olimpiyatları'nda sporcularının devlet destekli sistematik doping yaptığı gerekçesiyle 2015'te uluslararası spor organizasyonlarından men cezası almış ve RUSAF'ın üyeliği askıya alınmıştı. Yaşananların ardından Rus sporcular, 2016 Rio Olimpiyatları ve 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları dahil tüm organizasyonlara tarafsız sporcu unvanıyla katılabilmişti.

Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA), doping ihlali sonrasındaki süreçte gereken önlemlerin alınmaması gerekçesiyle Rusya'nın uluslararası spor organizasyonlarında yer almama cezasını 2019'da 4 yıl daha uzattığını duyurmuştu. Dünya Atletizm Federasyonu ise mart ayında aynı gerekçeyle RUSAF'a 10 milyon dolar para cezası vermişti.

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