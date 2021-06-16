İSTANBUL 20°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Haziran 2021 Çarşamba / 6 Zilkade 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,5387
  • EURO
    10,3526
  • ALTIN
    510.171
  • BIST100
    1431.31
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Rusya, Finlandiya'yı devirdi 3 puanı kaptı
Spor

Rusya, Finlandiya'yı devirdi 3 puanı kaptı

16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) B Grubu'nda Rusya, Finlandiya'yı 1-0 mağlup etti. Ve gruptaki ilk üç puanını aldı.

AA16 Haziran 2021 Çarşamba 18:22 - Güncelleme: 16 Haziran 2021 Çarşamba 18:22
ABONE OL

Turnuvanın ev sahiplerinden Rusya, Saint Petersburg kentiyle aynı adı taşıyan statta yapılan B Grubu ikinci maçında, Finlandiya ile karşı karşıya geldi.

Rusya, 45+2'nci dakikada EURO 2020'deki ilk golünü attı. Dzyuba ile gerçekleştirdiği duvar pasıyla ceza sahasına giren Miranchuk, savunmacısını çalımladıktan sonra sağ çaprazdan uzak direğe doğru yaptığı vuruşla Rusya'yı 1-0 öne geçirdi.

İkinci yarıda skor tabelası değişmedi ve müsabaka, Rusya'nın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Bu sonuçla Rusya, puanını 3'e çıkardı. Avrupa Futbol Şampiyonası'na ilk kez katılan Finlandiya ise 3 puanda kaldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.