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Spor

Rusya Milli Takımı'nda 3 koronavirüs vakası

A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi'ndeki rakibi Rusya'nın 3 futbolcusunda koronavirüs tespit edildi.

DHA11 Kasım 2020 Çarşamba 15:17 - Güncelleme: 11 Kasım 2020 Çarşamba 15:20
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Rusya Milli Takımı'nda forma giyen Anton Zabolotny, Alexander Erokhin ve Daniil Lesovoy'da koronavirüs tespit edildi.

UEFA Uluslar B Ligi 3'üncü Grup'ta 15 Kasım Pazar günü A Milli Futbol Takımı, Rusya Milli Takımı'nı konuk edecek. Rusya Milli Takımı'na yapılan testler sonrasında Anton Zabolotny, Alexander Erokhin ve Daniil Lesovoy'da koronavirüs bulgularına rastlandı. Önlem olarak Ümit Milli Takım'ın forveti Fedor Chalov, Rusya A Milli Takım aday kadrosuna dahil edildi. Moldova maç öncesinde tek oyuncunun çağrılmasına sebep olarak, yeni oyuncunun UEFA'nın resmi testine daha önce tabi tutulmuş olması gerektiği belirtildi.

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