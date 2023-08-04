Rusya Premier Lig takımları, Türk futbolcuları yakından takip ediyor

Genç futbolcu Emircan Gürlük'ün Rusya Premier Lig ekiplerinden Orenburg'a transferini gerçekleştiren temsilcisi menajer İbrahim İşen, "Emircan Gürlük, Rusya'dan çok iyi tepkiler alıyor. Futbolcuların güçlenmesi anlamında Rus liginin Türk oyunculara önemli katkılar sağlayacağını düşünüyorum. Ayrıca Rusya'da çok fazla Türkçe konuşan Müslüman toplum yaşıyor. Adaptasyon konusunda da çok sorun yaşayacaklarını düşünmüyorum" dedi.

Rus liginin farklı avantajlarının da olduğunu söyleyen İşen, "Kamplar Türkiye'de oluyor. Özellikle 50-60 gün kadar kış şartları nedeniyle takımlar kış kamplarını Antalya'da geçiriyorlar. Bu da Türk futbolcular için bir avantaj. Emircan, Rusya'da kendini hızlıca geliştirecek ve Avrupa kariyerine süratli bir geçiş yapacaktır diye düşünüyorum" diye konuştu.

"TÜRK OYUNCULARIN RUS TAKIMLARINA TRANSFERLERİ DEVAM EDECEKTİR"

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'den sonra en yüksek bonservisli transferi gerçekleştirdiklerini söyleyen İşen, "Ülkemizin futbolcu ihracatını arttırması gerekiyor. Brezilya ve Sırbistan gibi ülkeleri bu konuda örnek almamız gerekiyor. Savaştan önce FIFA lig sıralamasında 6. sırada olan Rusya ligi, ambargolar nedeniyle Avrupalı futbolcuları transfer etme konusunda zorlanıyor. Savaş nedeniyle Avrupalı futbolcuları transfer etmekte zorlanan Rus kulüpleri, yönünü Türkiye ve Latin Amerikalı futbolculara çevirdi. Bu yaz ve kış transfer sezonu içinde Türk oyuncuların Rus takımlarına transferleri devam edecektir" dedi.

"ALTINORDU DEVAM ETMESİ GEREKEN ÖRNEK BİR PROJE"

Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan'ın çok önemli bir futbol adamı olduğunu belirten İbrahim İşen, "Altınordu ve Seyit Mehmet Özkan Türkiye için bir şans. Bu organizasyonun desteklenerek devam etmesi, hatta daha da büyütülmesi gerekiyor" diye konuştu.