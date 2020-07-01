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Spor

Rusya Premier Lig'de koronavirüs nedeniyle bir maç daha ertelendi

Rusya Premier Lig ekiplerinden Orenburg'da forma giyen futbolcularda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesi nedeniyle takımın bugün Ural ile yapacağı lig karşılaşması ertelendi.

AA01 Temmuz 2020 Çarşamba 14:44 - Güncelleme: 01 Temmuz 2020 Çarşamba 14:44
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Rusya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Orenburg'da oyuncu ve teknik ekibe yapılan testlerde 10 kişinin sonucunun pozitif çıktığı ve kulübün karantinaya alındığı belirtildi.

Orenburg'un bugün Ural'ı konuk edeceği karşılaşma ertelenirken, sonraki testlerde çıkan sonuçlara göre takımın lig fikstürü belli olacak.

Koronavirüs salgını nedeniyle 17 Mart'ta askıya alınan Rusya Premier Lig, 19 Haziran'da yeniden başlamıştı. Ligde Dinamo Moskova ile Krasnodar arasında 21 Haziran'da oynanması planlanan lig maçı da bazı futbolcularda yeni tip koronavirüse rastlanmasının ardından ertelenmişti.

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