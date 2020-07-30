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Spor

Rusya şampiyonu Zenit, Kaan Ayhan'a talip oldu

Milli yıldız Kaan Ayhan transferi için yarışan Fenerbahçe ve Galatasaray'a Rusya'da rakip çıktı. Zenit, Kaan Ayhan'ı transfer etmek için girişimlere başladı.

30 Temmuz 2020 Perşembe 23:30 - Güncelleme: 30 Temmuz 2020 Perşembe 23:30
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Rusya Premier Lig'de bu sezon şampiyon olan ve önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Zenit, Kaan Ayhan'ı transfer etmek için girişimlere başladı.

Zenit dışında Galatasaray ve Atalanta'nın da ilgilendiği Kaan Ayhan maliyeti İtalya basınında 10 milyon euro olarak belirtildi.

KAAN AYHAN'IN BUNDESLİGA PERFORMANSI

Kaan Ayhan bu sezon Fortuna Düsseldorf formasıyla ligde oynadığı 31 maçta 2 gol attı ve 3 asist yaptı. Kaan Ayhan, Fortuna Düsseldorf'ta bu sezon tüm kulvarlarda 34 maçta görev yaptı. 

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