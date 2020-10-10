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Spor

Rusya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar maçında deplasmanda Rusya ile karşı karşıya gelecek. Peki Rusya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

AA10 Ekim 2020 Cumartesi 09:53 - Güncelleme: 10 Ekim 2020 Cumartesi 09:53
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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup üçüncü maçında yarın deplasmanda Rusya ile karşı karşıya gelecek.

Rusya'nın başkenti Moskova'daki VTB Arena'da oynanacak mücadele saat 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak.

Müsabakada, Slovenya Futbol Federasyonundan hakem Matej Jug düdük çalacak. Jug'un yardımcılıklarını aynı ülkeden Matej Zunic ve Grega Kordez yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Nejc Kajtazovic olacak.

Grubun diğer maçında ise Sırbistan sahasında, Macaristan'ı konuk edecek.

Üçüncü grupta, üçüncü maçlar öncesinde Rusya 6 puanla lider durumda bulunuyor. İkinci sıradaki Macaristan ise 3 puana sahip. Grupta Türkiye ve Sırbistan'ın ise birer puanı bulunuyor.

ADAY KADRO

A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Savunma: Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Nazım Sangare (Fenerbahçe), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Schalke 04), Umut Meraş (Le Havre), Hasan Ali Kaldırım (Medipol Başakşehir)

Orta saha: Cengiz Ünder (Leicester City), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Hakan Çalhanoğlu (Milan), İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Orkun Kökçü (Feyenoord), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Yusuf Yazıcı (Lille), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Emre Kılınç (Galatasaray)

Forvet: Ahmed Kutucu (Schalke 04), Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf)

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