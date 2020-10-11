Rusya-Türkiye maçı öncesi yemek organizasyonu

11 Ekim 2020 Pazar 17:11 - Güncelleme: 11 Ekim 2020 Pazar 17:13

A Milli Takım’ın Rusya ile karşılaşacağı mücadele öncesinde 2 ülke federasyonu temsilcileri maç yemeğinde bir araya geldi.

Başkent Moskova'da gerçekleşen yemeğe Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, TFF 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, Genel Sekreter Kadir Kardaş ile Rusya Futbol Federasyonu Başkanı Alexander Dyukov, Başkan Vekili Sergey Pryadkin, Genel Sekreter Aleksandr Alaev ve yetkililer katıldı. UEFA delegesi Olzhas Abrayev de yemekte yer aldı.

Türkiye ile Rusya heyetleri arasındaki resmi yemek organizasyonu, karşılıklı hediye takdimleri ile sona erdi.