Rusya'da ayın oyuncusu Gedson Fernandes

Spartak Moskova forması giyen Gedson Fernandes, Rusya'da önemli bir başarıya imza attı.

AYIN OYUNCUSU SEÇİLDİ

Portekizli yıldız, Spartak Moskova'da "ayın oyuncusu" ödülünün sahibi oldu. Başarılı orta saha, Rus ekibinin son 4 karşılaşmasında 4 gol kaydederek dikkatleri üzerine çekti.

RUSYA PERFORMANSI

Bu sezon Spartak formasıyla 12 resmi maçta görev alan eski Beşiktaşlı futbolcu, 5 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Gedson, sezon başında 20 milyon euro bonservis ve bonuslar karşılığında Rus ekibine transfer olmuştu.