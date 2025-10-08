İSTANBUL 18°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Ekim 2025 Çarşamba / 16 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,7154
  • EURO
    48,5008
  • ALTIN
    5419.62
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Rusya'da ayın oyuncusu Gedson Fernandes
Spor

Rusya'da ayın oyuncusu Gedson Fernandes

Rusya ekibi Spartak Moskova'da eylül ayının oyuncusu Gedson Fernandes seçildi.

HABER MERKEZİ8 Ekim 2025 Çarşamba 17:46 - Güncelleme:
Rusya'da ayın oyuncusu Gedson Fernandes
ABONE OL

Spartak Moskova forması giyen Gedson Fernandes, Rusya'da önemli bir başarıya imza attı.

AYIN OYUNCUSU SEÇİLDİ

Portekizli yıldız, Spartak Moskova'da "ayın oyuncusu" ödülünün sahibi oldu. Başarılı orta saha, Rus ekibinin son 4 karşılaşmasında 4 gol kaydederek dikkatleri üzerine çekti.

RUSYA PERFORMANSI

Bu sezon Spartak formasıyla 12 resmi maçta görev alan eski Beşiktaşlı futbolcu, 5 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Gedson, sezon başında 20 milyon euro bonservis ve bonuslar karşılığında Rus ekibine transfer olmuştu.

  • Gedson Fernandes
  • spartak moskova
  • ayın oyuncusu

ÖNERİLEN VİDEO

Deprem anı güvenlik kamerasında: Yaşanan korku böyle görüntülendi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.