İSTANBUL 18°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8285
  • EURO
    7,569
  • ALTIN
    380.7
  • BIST100
    105520
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Rusya'da futbol karşılaşmalarına az sayıda seyirci izni
Spor

Rusya'da futbol karşılaşmalarına az sayıda seyirci izni

Rusya'da yeniden başlayacak olan sezonda az sayıda taraftara izin verileceği açıklandı.

29 Mayıs 2020 Cuma 20:52 - Güncelleme: 29 Mayıs 2020 Cuma 20:52
ABONE OL

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen ligler yeniden başladığında maçlara az sayıda seyirci alınacağı belirtildi.

Rusya Spor Bakanı Oleg Matytsin, ülke basınına yaptığı açıklamada, Almanya'daki seyircisiz maçlara değinerek, "Atmosfer oldukça ilginçti ve yeterli heyecan yoktu. Seyircisiz maçlar alıştığımız gibi görünmüyor. Ligin az sayıda da olsa seyircili olarak devam etmesi önemli." ifadelerini kullandı.

Rus basınında yer alan haberlerde ise maçlara stat kapasitesinin yüzde 10'u oranında seyirci alınmasına izin verildiği ifade edildi.

Koronavirüs salgını nedeniyle askıya alınan Rusya Premier Lig'in 21 Haziran'da başlayacağı açıklanmıştı.

Dünyanın en tehlikeli yolunda yürekleri ağızlara getiren yolculuk

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.