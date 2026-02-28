Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna kattığı, kış transfer döneminde de yollarını ayırdığı Jhon Duran, yeni takımıyla kötü bir başlangıç yaptı.

Fenerbahçe'de istenileni veremediği ve birkaç özel nedeni dolayısıyla sözleşmesi feshedilen Duran, Rus ekibi Zenit'e katılmıştı.

İLK RESMİ MAÇINA ÇIKTI

Zenit'in sahasında Kaliningrad'ı ağırladığı maça ilk 11'de başlayan Kolombiyalı forvet, 61 dakika sahada kaldı.

Zenit'in 1-0 kazandığı maçta oyunda bulunduğu sürede gol pozisyonuna giremeyen Kolombiyalı forvet, yalnızca 1 şut çıkartabildi.

PERFORMANSI YERLERDE

Yalnızca gol yollarında değil ikili mücadelede de kötü performans sergileyen 22 yaşındaki futbolcu, maçta Zenit adına en az topla buluşan isim oldu.

Bunun yanı sıra girdiği 9 ikili mücadeleden yalnızca 2 kez galip ayrılan Duran, 4 hava topundan ise 3'ünü kaybetti.

TARAFTARLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Maç sonu gösterdiği performans sebebi ile taraftarların eleştirilerine maruz kalan Duran, sosyal medyadan çok sayıda hakaret aldı.

Zenit ile çoktığı ilk maç olan hazırlık maçında da beklenileni veremeyen 22 yaşındaki futbolcu, rakibi ile tartışma yaşamıştı.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe'de büyük maçlarda kazandırdığı puanlar ile akla kazınan Kolombiyalı, 21 maçta 5 gol 3 asistle oynadı.