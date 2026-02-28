İSTANBUL 8°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Şubat 2026 Cumartesi / 13 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,9493
  • EURO
    51,9846
  • ALTIN
    7435.91
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Rusya'da Jhon Duran krizi! İlk maçında büyük fiyasko
Spor

Rusya'da Jhon Duran krizi! İlk maçında büyük fiyasko

Fenerbahçe'den kış transfer döneminde ayrılarak Rus ekibi Zenit'e katılan Kolombiyalı forvet Jhon Duran, yeni takımındaki ilk resmi maçında son derece kötü bir performans sergiledi. 61 dakikada sadece 1 şut çekebilen genç golcü, taraftarların büyük tepkisine maruz kaldı.

HABER MERKEZİ28 Şubat 2026 Cumartesi 11:50 - Güncelleme:
Rusya'da Jhon Duran krizi! İlk maçında büyük fiyasko
ABONE OL

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna kattığı, kış transfer döneminde de yollarını ayırdığı Jhon Duran, yeni takımıyla kötü bir başlangıç yaptı.

Fenerbahçe'de istenileni veremediği ve birkaç özel nedeni dolayısıyla sözleşmesi feshedilen Duran, Rus ekibi Zenit'e katılmıştı.

İLK RESMİ MAÇINA ÇIKTI

Zenit'in sahasında Kaliningrad'ı ağırladığı maça ilk 11'de başlayan Kolombiyalı forvet, 61 dakika sahada kaldı.

Zenit'in 1-0 kazandığı maçta oyunda bulunduğu sürede gol pozisyonuna giremeyen Kolombiyalı forvet, yalnızca 1 şut çıkartabildi.

PERFORMANSI YERLERDE

Yalnızca gol yollarında değil ikili mücadelede de kötü performans sergileyen 22 yaşındaki futbolcu, maçta Zenit adına en az topla buluşan isim oldu.

Bunun yanı sıra girdiği 9 ikili mücadeleden yalnızca 2 kez galip ayrılan Duran, 4 hava topundan ise 3'ünü kaybetti.

TARAFTARLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Maç sonu gösterdiği performans sebebi ile taraftarların eleştirilerine maruz kalan Duran, sosyal medyadan çok sayıda hakaret aldı.

Zenit ile çoktığı ilk maç olan hazırlık maçında da beklenileni veremeyen 22 yaşındaki futbolcu, rakibi ile tartışma yaşamıştı.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe'de büyük maçlarda kazandırdığı puanlar ile akla kazınan Kolombiyalı, 21 maçta 5 gol 3 asistle oynadı.

ÖNERİLEN VİDEO

İsrail'den İran'a hava saldırısı: Tahran'dan dumanlar yükseliyor

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.