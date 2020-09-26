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Spor

Rusya'da pole pozisyonu Lewis Hamilton'ın

Formula 1 Rusya Grand Prix'sinde sıralama turları yapıldı. Rusya'da pole pozisyonu Lewis Hamilton'ın oldu.

AA26 Eylül 2020 Cumartesi 16:37 - Güncelleme: 26 Eylül 2020 Cumartesi 16:37
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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 10. yarışı Rusya Grand Prix'sine, Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton ilk sıradan başlayacak.

Rusya'nın Soçi kenti ile aynı adı taşıyan 5 bin 848 metrelik pistte 53 tur üzerinden düzenlenecek yarışın sıralama turları yapıldı.

Kariyerinde 6 Formula 1 şampiyonluğu bulunan Hamilton, 1.31.304'lük derecesiyle pole pozisyonunun sahibi oldu. Büyük Britanyalı pilot, kariyerinin 96. pole pozisyonuna ulaştı.

Red Bull ekibinin Hollandalı sürücüsü Max Verstappen 1.31.867'lik süresiyle ikinciliği, Hamilton'ın takım arkadaşı Fin pilot Valtteri Bottas ise 1.31.956'lık zamanıyla üçüncülüğü elde etti.

Formula 1'de 90 kez podyumun zirvesine çıkan Lewis Hamilton, yarın TSİ 14.10'da koşulacak Rusya Grand Prix'sinde, kariyerindeki 91 birincilikle en fazla yarış kazanan sürücü olan Alman efsane Michael Schumacher'in rekorunu egale etmeye çalışacak.

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