Devre arası transfer döneminde mutlaka santrfor transferi yapmak isteyen Fenerbahçe'de gündeme sürpriz bir isim geldi.
RUSYA'DAN F.BAHÇE'YE GOLCÜ
Atletico Madrid'in santrforu Alexander Sörloth'u istediği yönünde haberler çıkan Sarı-Lacivertli kulübün, Rusya'dan bir golcü ile ilgilendiği öne sürüldü.
LİSTEYE EKLENDİ
İtalyan gazeteci Rudy Galetti'nin haberine göre Fenerbahçe, Zenit forması giyen santrfor Mateo Cassierra'yı transfer listesine ekledi.
OYUNCU İLE TEMASTA
Haberde Fenerbahçe'nin oyuncu ile temasta olduğu bilgisi kaydedildi. Futbolcunun ayrılığa sıcak baktığı belirtildi.
PERFORMANSI
Bu sezon 16 maçta forma giyen 28 yaşındaki Kolombiyalı, 7 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
Zenit kariyerinde 127 maçta forma giyen golcü, 49 gol ve 23 asist kaydetti. 28 yaşındaki oyuncu, Zenit'e 2022 yılında Sochi'den 4.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.