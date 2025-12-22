İSTANBUL 12°C / 9°C
22 Aralık 2025 Pazartesi
Rusya'dan sürpriz golcü adayı! Fenerbahçe forvet arayışında

Fenerbahçe, devre arası transfer döneminde forvet arayışını sürdürürken Rusya'dan sürpriz bir isim gündeme geldi. İtalyan gazeteci Rudy Galetti'ye göre sarı-lacivertliler, Zenit forması giyen Mateo Cassierra ile temasta.

22 Aralık 2025 Pazartesi 23:30
Rusya'dan sürpriz golcü adayı! Fenerbahçe forvet arayışında
Devre arası transfer döneminde mutlaka santrfor transferi yapmak isteyen Fenerbahçe'de gündeme sürpriz bir isim geldi.

RUSYA'DAN F.BAHÇE'YE GOLCÜ

Atletico Madrid'in santrforu Alexander Sörloth'u istediği yönünde haberler çıkan Sarı-Lacivertli kulübün, Rusya'dan bir golcü ile ilgilendiği öne sürüldü.

LİSTEYE EKLENDİ

İtalyan gazeteci Rudy Galetti'nin haberine göre Fenerbahçe, Zenit forması giyen santrfor Mateo Cassierra'yı transfer listesine ekledi.

OYUNCU İLE TEMASTA

Haberde Fenerbahçe'nin oyuncu ile temasta olduğu bilgisi kaydedildi. Futbolcunun ayrılığa sıcak baktığı belirtildi.

PERFORMANSI

Bu sezon 16 maçta forma giyen 28 yaşındaki Kolombiyalı, 7 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

Zenit kariyerinde 127 maçta forma giyen golcü, 49 gol ve 23 asist kaydetti. 28 yaşındaki oyuncu, Zenit'e 2022 yılında Sochi'den 4.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

Popüler Haberler
