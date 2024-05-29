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Spor

Rusya'dan sürpriz talip! Vincent Aboubakar'a yol gözüktü

Beşiktaş'ta bu sezon istikrarsız bir performans sergileyen Vincent Aboubakar'a sürpriz bir talip çıktı. Siyah beyazlı ekibin kadro planlamasında düşünmediği oyuncuya Rus ekibi Spartak Moskova talip oldu. İşte detaylar...

Akşam29 Mayıs 2024 Çarşamba 09:08 - Güncelleme:
Rusya'dan sürpriz talip! Vincent Aboubakar'a yol gözüktü
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Beşiktaş'ta üçüncü dönemini geçiren 32 yaşındaki Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar'la ayrılık vakti geldi çattı... Sezon içinde kadro dışı bırakıp sonra affettiği santrfora gelecek teklifleri bekleyen siyah beyazlıların kapısını ilk çalanlar, Rus ekibi Spartak Moskova oldu. Fransız basınından L'Acteur. com'un haberine göre Moskova temsilcisi, tecrübeli golcü için Beşiktaş'ın kapısını çaldı.

Haberde; takımla bağları koptuğu bilinen 32 yaşındaki golcünün birçok talibi olduğu ve transfer olmasının önündeki tek engelin, yaklaşık 3 milyon euroluk maaşında indirime gitmeye sıcak bakmaması olduğu belirtildi. Siyah beyazlı formayla bu sezon tüm kulvarlarda 34 maça çıkıp bin 900 dakika sahada kalan Aboubakar; 12 gol ve 3 asistlik skor katkısı sağladı. Deneyimli santrforun Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri ise 4.5 milyon euro...

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