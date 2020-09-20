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Spor

Rusya'dan Türkiye maçı için seyirci talebi

UEFA Ulusal Ligi'nde Rusya ile 11 Ekim'de karşılaşacak Türkiye Milli Takımımız için Rusya Federasyonu Spor Bakanı Oleg Matytsin'den flaş seyirci çıkışı geldi. Matytsin milli maç için, “Seyircili olması için gereken yapılacak” dedi.

DHA20 Eylül 2020 Pazar 19:41 - Güncelleme: 20 Eylül 2020 Pazar 19:43
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Rusya Spor Bakanı Matytsin, Türkiye ile karşılaşacakları milli maç için “Seyircili olması için gereken yapılacak” dedi.

UEFA Ulusal Ligi'nde Rusya Milli Takımı başkent Moskova’da Türkiye ve Macaristan’ı ağırlayacak. Gazetem.ru'da yer alan habere göre Rusya Federasyonu Spor Bakanı Oleg Matytsin, bu maçlarını seyircili oynanması için elinden geleni yapacağını açıkladı.

UEFA KARAR VERECEK

11 Ekim'deki Türkiye maçını önemsediklerini ve belirten Matytsin “UEFA Ulusal Ligin’deki seyirci problemi Spor Bakanlığı tarafından çözülemez. Uluslararası karşılaşmaları UEFA düzenlemektedir ve bu sorunu çözecek olan da kendileridir” şeklinde konuştu. Matytsin, tribünlerde seyircilerin olmasının önemli bir faktör olduğunu da söyledi.

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