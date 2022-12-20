Rüya gibi kutlama! Kral kupasıyla evine döndü...

2022 Dünya Kupası'nı finaldeFransa'yı normal süresi 2-2, uzatma anları 3-3 biten karşılaşmada seri penaltı atışlarında 4-2 deviren Arjantin kazanmıştı. Tarihin en iyi futbolcuları arasında gösterilen Lionel Messi koleksiyonundaki eksik olan parçayı tamamlamış ve kupa da onun yani kaptanın ellerinde kalkmıştı.

Arjantin Milli Takımı gece saatlerinde ülkesine döndü. Güney Amerika ülkesinde büyük bir sevinç hakimdi.

Tangocular'ı yüz binlerce kişi havalimanında karşıladı.

Teknik direktör Lionel Scaloni ile kaptan Lionel Messi vatandaşları birlikte selamladı, kupa da Messi'nin ellerindeydi.

Şehirde bayram havasına neden olan milli takım otobüs üstünde seyahat etti, taraftarlarla sevindi.

Dünya Kupası'nı da kazanarak tüm eleştirileri ortadan kaldıran, ezeli rakibi Cristiano Ronaldo'yu destekleyenlerin dahi saygısını kazanan Messi de çok mutluydu.

Bu kutlamalardan harika fotoğraflar da objektiflere takıldı.

Sabah saatlerinde ise özellikle Buenos Aires'te inanılmaz bir şölen vardı.

Arjantinli taraftarlar efsaneleri Diego Armando Maradona'yı da unutmadı. 25 Kasım 2020'de hayatını kaybeden Maradona'nın fotoğrafının olduğu dev bir bayrak sallandırıldı.

Erken saatlerden itibaren Arjantinli futbolseverler, milli takımı meydanda beklemeye başladı.

Güney Amerika kıtasında yer aldığı için yaz ayını yaşayan Arjantin'de insanlar sıcağa rağmen güneşin en tepede olduğu saatlerde sokağa döküldü.

Tahmini olarak Başkent Buenos Aires'te, Dünya Kupası zaferini kutlamak için 4 milyon Arjantin taraftarının sokağa çıktığı söyleniyor.