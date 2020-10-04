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Spor

Ryan Babel: Başkalarının benim hakkımda ne dediğini umursamıyorum

Galatasaray'da Kasımpaşa mağlubiyetinin ardından oklar oyunculara dönerken, Ryan Babel sosyal medyadan taraftarlara sitem dolu bir mesaj yolladı.

04 Ekim 2020 Pazar 23:44 - Güncelleme: 04 Ekim 2020 Pazar 23:44
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Kendisine yapılan eleştirilerin umrunda olmadığını kaydeden Ryan Babel, "Kazanınca desteklemek, kolay olanıdır. Ancak kaybettiğinde gerçekten yanında kimlerin olduğunu görürsün. Başkalarının benim hakkımda ne dediğini umursamıyorum. Bildiğim tek şey var, o da bu oyuncu grubuna güveniyorum." dedi.

İyi oynamadıklarının farkında olduklarını söyleyen tecrübeli futbolcu, "Birlikte kazanıp, birlikte kaybeden bir aileyiz. Biz oyuncular bugün yeterince iyi olmadığımızı o kadar iyi biliyoruz ki... Kimsenin bize bunu söylemesine ihtiyacımız yok. Bir sonraki maça hazır olmak için 2 haftamız var." ifadelerini kullandı.

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