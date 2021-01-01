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Spor

Ryan Babel: Beşiktaş, Feyenoord gibi

Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, Türkiye hakkında yaptığı değerlendirmelerde Fenerbahçe ve Galatasaray'ı Ajax ve PSV'ye benzetirken Beşiktaş'ı ise Feyenoord'a benzetti.

01 Ocak 2021 Cuma 18:12 - Güncelleme: 01 Ocak 2021 Cuma 18:12
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Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Ryan Babel, Sporx'e yaptığı açıklamalarda Beşiktaşlı taraftarları kızdıran sözler sarf etti.

"BEŞİKTAŞ FEYENOORD GİBİ"

Beşiktaş'ın Hollanda ekibi Feyenoord'a benzediğini belirten Babel, 'Türkiye'de Fenerbahçe ve Galatasaray şampiyonluk için mücadele eden iki büyük takım; Ajax ve PSV gibiler. Beşiktaş ise daha çok Feyenoord gibi." ifadelerini kullandı.

"ÇOK GARİP BİR DUYGUYDU"

Beşiktaş'ta geçirdiği iki sezonun ardından Fulham transfer olmasıyla ilgili de konuşan Hollandalı futbolcu, 'Beşiktaş'ta oynadığım 2 sezonun ardından Fulham'a gittim. Küme düşme hattındaydılar. Kümede kalmak için her şeyi deniyorlardı. Takımı tutabilirdim ve takıma tekrar mücadele ruhu verebilirdim. Yarım devrede 5 gol attım. Bence performansım çok iyiydi ama takım için yetmedi. Gollerimden birini Liverpool'a atmıştım. Çok garip bir duyguydu." dedi.

HOLLANDA'DA ŞAMPİYONLUK SAYILARI

Ajax (34)

PSV (24)

Feyenoord (15)

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