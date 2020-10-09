Ryan Babel: Eleştirilere aldırmıyorum

09 Ekim 2020 Cuma 21:55 - Güncelleme: 09 Ekim 2020 Cuma 21:55

Geçen sezon Ajax'taki kısa dönemine değinen Babel, "Son maçında ne kadar iyi oynadıysan, o kadar iyisindir. Eğer son maçın iyi değilse, 10 maç iyi olsan da bir şey yapamazsın. Hollanda'da futbol böyle analiz ediliyor. Şu anda futboldaki fotoğraf bu.

Geçen sezon Ajax'ta işler benim için iyi gitmedi, maalesef olmadı. Kısa bir dönemdi ve yarım sezon bile oynayamadım. Sonra bu üzerime yapıştı ve artık sanırım böyle değerlendirileceğim. Ancak tekrar kendimi gösterdiğimde, garip şeyler olmasını beklemiyorum." dedi.

"KENDİME GÜVENİYORUM"



Eleştirilere aldırmadığını belirten tecrübeli isim, "İnsanların ağzına konuşacak şey verdiğinde her şeyi söylüyorlar. Ben sadece kendime odaklanmalıyım. Maalesef geçmişi değiştiremem. Şu anda iyiyim, tekrar eski formuma dönüş yolundayım ve kendime güveniyorum." ifadelerini kullandı.

Hollanda'nın EURO 2020 kadrosunda olacağını da belirten Babel, "EURO 2020'de olacağına inanıyorum, neden olmayayım ki? Eğer gerçekten hak edersem, orada olacağım, endişem yok." dedi.