Ryan Babel, Eyüpspor'da

Galatasaray ile yolları ayrılan Ryan Babel'in yeni durağı netlik kazandı. Bu sezon yaptığı transferlerle dikkat çeken 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, Hollandalı futbolcunun transferini resmen açıkladı.

Babel, İstanbul ekibine bir yıllık imza attı. Eyüpspor, Süper Lig'e çıkarsa 35 yaşındaki futbolcunun kontratı bir yıl daha uzayacak.

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da 43 maçın 20'sinde ilk 11'de yer alan ve toplam 2143 dakika süre alan Ryban Babel, 4 gol, 2 asistlik performansla takımına katkıda bulunabildi.

Ryan Babel, Türkiye'de daha önceden Kasımpaşa ve Beşiktaş'ta da forma giymişti. Sarı-kırmızılılar 35 yaşındaki oyuncuyu Fulham'dan bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı.