Ryan Babel, Galatasaray sonrası hedefini açıkladı

16 Ekim 2020 Cuma 23:50 - Güncelleme: 16 Ekim 2020 Cuma 23:50

Sarı-kırmızılılarda performansıyla eleştirilen Ryan Babel'in takımdaki geleceği merak konusu oldu.Yaz transfer sezonunda gönderilmek istenen oyuncular arasında yer alan ancak beklediği teklifleri alamayınca takımda kalan Babel'den şaşırtan bir açıklama geldi.



Teknik direktör Fatih Terim'in ocak ayında gönderilmesini istediği 33 yaşındaki futbolcu geleceğiyle ilgili net konuştu.

2 YIL SONRA PREMIER LİG

CNN'e açıklamalarda bulunan deneyimli kanat oyuncusu, "Galatasaray ile 2 yıl daha sözleşmem var, bittikten sonra tekrar Premier Lig'e geri dönebilirim, böyle bir hedefim var." dedi.