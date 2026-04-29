Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Galatasaray, Samsunspor karşılaşması öncesi RAMS Park'ta taraftara açık bir antrenman gerçekleştirdi. Antrenman için tribünde yer alan sarı kırmızılıların eski futbolcusu Ryan Babel, açıklamalarda bulundu.

Ryan Babel, "Galatasaray'a çok teşekkür ediyorum. Futbol oynarken vücudunuzu ortaya koyuyorsunuz, yeri geliyor aile hayatınızdan ödün veriyorsunuz. O yüzden eski oynadığınız takımda hatırlanmak çok güzel ama ne yazık ki bu her takımda gerçekleşmiyor. Galatasaray'da ise gerçekleşiyor. Ayrılsanız bile bağ kopmuyor" ifadelerini kullandı.