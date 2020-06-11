11 Haziran 2020 Perşembe 18:15 - Güncelleme: 11 Haziran 2020 Perşembe 18:16

Ryan Babel Hollanda'da kariyeri ve Galatasaray'la ilgili özel açıklamalarda bulundu. Babel'in açıklamalarının satır başları şu şekilde:

MEDYA TARAFINDAN GÖZDEN ÇIKARILDIM



Yeni bir takıma girdiğimde sorunlar olabilir. Ajax'ın da sağlıklı oyuncu anlamında sorunları vardı. Eğer takım iyi durumda değilse, senin de adapte olman zorlaşıyor. Sonra da tabii ki eleştiri geliyor, bu işin nasıl olduğunu herkes biliyor. EURO 2020'nin ertelenmesi benim için açıkçası hayal kırıklığı yarattı. Belli bir yaşa geldim ve artık durum zorlaşmaya başladı. Uzun bir yoldan geldim ve medya tarafından gözden çıkarıldım. Eğer milli takıma tekrar seçilirsem çok şık bir durum olur.



"GALATASARAY'A GERİ DÖNECEĞİM"

Bu yaz Galatasaray'a geri döneceğim. Türkiye'de sezon sona erdikten sonra olacak bu. Kendime güveniyorum, önümüzdeki sezon da kendimi göstermek istiyorum. Milli Takım'da olmak için kendimi göstereceğim.

"Galatasaray ile 2022'ye kadar sözleşmem var. Sözleşmem bitince futbolu bırakabilirim. Bunu düşüneceğim. Belki, önümüzdeki sezon da Ajax'a kiralanırım. Bunu henüz konuşmadık. Konuşmak için da çok erken..."

