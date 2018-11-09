Ryan Babel, Genk maçı sonrası transferine dair çok çarpıcı ifadeler kullandı

Adı son olarak Serie A kulüplerinden Fiorentina'yla birlikte anılan 31 yaşındaki futbolcu, şu ifadeleri kullandı:

"Flamengo, şu an benim için bir seçenek değil. Fiorentina haberleriyle ilgili de hiçbir şey bilmiyorum.

Transferimle ilgili olarak bir açıklamada bulunabileceğimden emin değilim ancak menajerim kulüple görüşme hâlinde. Açıkçası ben de bir süredir bekleme hâlindeyim. Ne olacağını hep birlikte göreceğiz."

Kara Kartal'la olan kontratı sezon sonunda bitecek olan sol kanat oyuncusu için Santos Başkanı devre arasında girişimde bulunacaklarını söylemişti.

Ocak 2017'de Deportivo'dan bedelsiz olarak Beşiktaş'ın yolunu tutan Babel'in mevcut piyasa değeri 6,5 milyon euro olarak gösteriliyor. Yıldız futbolcu, bu sezon Siyah Beyazlı formayla çıktığı 17 maçta 6 gol ve 1 asist kaydetti.

(Fanatik)