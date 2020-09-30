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Spor

Ryan Babel: Gerrard'ı çok iyi tanıyorum

Galatasaray'ın Hollandalı kanat oyuncusu Ryan Babel, Glagow Rangers ile oynanacak maç öncesi düzenlenen basın toplantısında konuştu. Gerrard ile buluşacağım için çok mutluyum diyen Babel, 'Umarım turu geçen takım biz oluruz' dedi.

30 Eylül 2020 Çarşamba 20:26 - Güncelleme: 30 Eylül 2020 Çarşamba 20:26
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Galatasaray'ın Hollandalı kanat oyuncusu Ryan Babel, Avrupa Ligi play-off turunda karşılaşacakları Rangers maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Ryan Babel açıklamasında; "Rangers büyük bir kulüp. Şu ana kadar Avrupa Ligi'nde iyi oynadılar. Zor bir maç olacağı kesin. Gerrard'ı çok iyi tanıyorum Liverpool'dan. Onunla buluşacağım için mutluyum. Umarım turu geçen takım biz oluruz. Keşke seyircilerle oynasaydık. Rangers'ın büyük bir taraftar kitlesi var, Galatasaray gibi. Yine de motive olmalıyız." dedi.

"SAHADA FUTBOLUYLA KONUŞURDU"

Bir dönem Liverpool forması giyen oyuncu; "Steven Gerrard ile 2007'de tanıştım. Çok konuşkan biri değildi. Sahada futboluyla konuşurdu. Bizi çok iyi motive ederdi. Onunla güzel anılarım var. Futbolu çok iyi anlayan biridir. Bana göre Gerrard çok başarılı olacak. Çok iyi bir antrenör. Hızlı oynayan bir takım kurdu." dedi.

Hollandalı kanat oyuncusu sözlerini; "Bu sezon çok uzun bir sezon olacak. Herkesin hazır olması lazım. Arda Turan çok tecrübeli. Onunla yanyana olduğum için çok mutluyum. Turu geçmek istiyoruz." diyerek bitirdi.

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