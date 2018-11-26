Ryan Babel kadro dışı kalabilir
Beşiktaş’ta savunması istenen Ryan Babel’in kadro dışı kalması gündeme geldi.
Ryan Babel, sosyal medyadan bir taraftarın kendisine "Kasımpaşa'da 200 bin Euro'ya oynamak ister misin?" sorusuna, "Annenle yeniden buluşmamı ister misin?" diyerek cevap verdi. Verdiği bu cevap sonrası siyah-beyazlı yönetim Hollandalı futbolcudan savunma istedi. Savunması alındıktan sonra, yönetim kurulu ve Teknik Direktör Şenol Güneş’in değerlendirmesi sonrası Babel kadro dışı kalabilir.
Ryan Babel ile ilgili kararın Galatasaray derbi maçı sonrasında açıklanması bekleniyor.
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