Son Dakika Haberleri 26

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Ryan Babel kadro dışı kalabilir

Beşiktaş’ta savunması istenen Ryan Babel’in kadro dışı kalması gündeme geldi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ryan Babel, sosyal medyadan bir taraftarın kendisine "Kasımpaşa'da 200 bin Euro'ya oynamak ister misin?" sorusuna, "Annenle yeniden buluşmamı ister misin?" diyerek cevap verdi. Verdiği bu cevap sonrası siyah-beyazlı yönetim Hollandalı futbolcudan savunma istedi. Savunması alındıktan sonra, yönetim kurulu ve Teknik Direktör Şenol Güneş’in değerlendirmesi sonrası Babel kadro dışı kalabilir.
 
Ryan Babel ile ilgili kararın Galatasaray derbi maçı sonrasında açıklanması bekleniyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Başakşehir´de 4,5 kilo altının çalınma anları kamerada

Başakşehir´de 4,5 kilo altının çalınma anları kamerada

Fenerbahçe taraftarının Ersun Yanal isteği

Fenerbahçe taraftarının Ersun Yanal isteği

AK Parti'nin yerel seçimler belediye başkan adayları 2019 açıklandı

AK Parti'nin yerel seçimler belediye başkan adayları 2019 açıklandı

İstanbul Sancaktepe'de askeri helikopter düştü

İstanbul Sancaktepe'de askeri helikopter düştü

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA