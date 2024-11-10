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Spor

Ryan Babel kararını açıkladı!

Ryan Babel futbolu bırakma kararı aldı. Son olarak Eyüpspor forması giyen 37 yaşındaki Hollandalı oyuncu, 'Teşekkürler futbol.' notuyla kararını duyurdu.

AA10 Kasım 2024 Pazar 00:38 - Güncelleme:
Ryan Babel kararını açıkladı!
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Türk kulüplerinde de forma giyen Hollandalı futbolcu Ryan Babel, aktif kariyerini noktaladı.

37 yaşındaki Babel, sosyal medya hesaplarından "Teşekkürler futbol." notuyla paylaştığı videoyla emeklilik kararını duyurdu.

Hollanda Milli Takımı formasını 69 kez giyen forvet oyuncusu, Ajax ve Liverpool gibi Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin yanı sıra Türk takımları Beşiktaş, Eyüpspor, Galatasaray ve Kasımpaşa'da da top koşturdu.

Ajax'ta 2, Beşiktaş'ta bir defa lig şampiyonluğu yaşayan Babel, milli formayla ise 2010 FIFA Dünya Kupası'nda final oynadı.

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