Ryan Babel: Liverpool Gedson'u alsın

Ryan Babel'den eski takımı Liverpool'a ilginç bir tavsiye geldi.

Bir dönem Beşiktaş forması da giyen Babel, Chelsea ve Liverpool'un Moises Caicedo için kapışması üzerine devreye girdi. Caicedo'nun Liverpool yerine Chelsea'ye gideceği iddiaları ve fiyatın 111 milyon sterline çıkması üzerine konuşan Babel, "Liverpool, Beşiktaş'tan Gedson Fernandes'i almalı. Onlara 100 milyon sterlin'e mal olmaz" ifadesini kullandı.

Brighton'un işi yokuşa sürmesi nedeniyle bu tavsiyede bulunan Babel, Gedson'un daha önce İngiltere'de Tottenham forması giydiğini de hatırlattı. Gedson Fernandes, Tottenham döneminde 14 maçta 445 dakika forma giymişti.

YARISI BENFICA'YA GİDECEK

Beşiktaş'ın Benfica'dan bonservisinin yüzde 50'sini 6 milyon euroya aldığı Gedson Fernandes, geçen sezon gösterdiği performansla dikkat çekmişti. Bu sezon Avrupa'dan pek çok takımın gündemine giren Fernandes ile özellikle Napoli ilgileniyordu. Beşiktaş'la toplam 39 maça çıkan Portekizli yıldız 3 gol ve 8 asistlik performans sergiledi. 24 yaşındaki oyuncu özellikle yenilgiyi kabul etmeyen karakteri ve sahaya koyduğu enerjiyle takım arkadaşlarına da ilham olma özelliğine sahip. Piyasa değeri 12 milyon euro olan Gedson'un Beşiktaş'la 2026'ya kadar mukavelesi var.