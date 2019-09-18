Galatasaray'ın Club Brugge ile golsüz berabere kaldığı maçın ilk yarısında kaleciyle karşı karşıya pozisyonda golü bulamayan Ryan Babel, maç sonrası açıklamalarda bulundu.

İşte Babel'in açıklamaları:

"Zor maçtı. İki takım da iyi oynadı. Defansif görevimizi iyi yaptık. Kazanamıyorsanız, bu tip maçlarda berabere kalmak da iyidir. Kaleci, benim pozisyonumda çok iyi kurtarış yaptı. Belki de maçın en net pozisyonuydu. Dediğim gibi, kazanamıyorsanız 1 puan da iyidir."