Ryan Babel o pozisyonu anlattı
Galatasaray'ın Club Brugge ile golsüz berabere kaldığı maçın ilk yarısında kaleciyle karşı karşıya pozisyonda golü bulamayan Ryan Babel, maç sonrası açıklamalarda bulundu.
Galatasaray'ın Club Brugge ile golsüz berabere kaldığı maçın ilk yarısında kaleciyle karşı karşıya pozisyonda golü bulamayan Ryan Babel, maç sonrası açıklamalarda bulundu.
İşte Babel'in açıklamaları:
"Zor maçtı. İki takım da iyi oynadı. Defansif görevimizi iyi yaptık. Kazanamıyorsanız, bu tip maçlarda berabere kalmak da iyidir. Kaleci, benim pozisyonumda çok iyi kurtarış yaptı. Belki de maçın en net pozisyonuydu. Dediğim gibi, kazanamıyorsanız 1 puan da iyidir."
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.