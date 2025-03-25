İSTANBUL 20°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Mart 2025 Salı / 26 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    37,9821
  • EURO
    41,1783
  • ALTIN
    3686.43
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ryan Babel: Sacha Boey'in başarılı olmak için zamana ihtiyacı var
Spor

Ryan Babel: Sacha Boey'in başarılı olmak için zamana ihtiyacı var

Galatasaray'ın eski yıldızı Ryan Babelgeçen sezon Alman devine transfer olan Sacha Boey hakkında konuştu. Şu ana kadar beklentilerin çok altında kalan oyuncu için 'Başarmak için zamana ihtiyacı olacak. Birkaç iyi maç genellikle bir futbolcuya yeteneklerini göstermek için ihtiyaç duyduğu özgüveni verir' ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ25 Mart 2025 Salı 15:04 - Güncelleme:
Ryan Babel: Sacha Boey'in başarılı olmak için zamana ihtiyacı var
ABONE OL

Galatasaray'on 2023-24 sezonunun ara transfer döneminde 30 milyon euro bedelle Bayern Münih'e sattığı Sacha Boey, Alman ekibinde beklentileri karşılayabilmiş değil.

Öte yandan Ryan Babel'in eski takım arkadaşı Sacha Boey'la ilgili Bild'e yaptığı açıklamalar dikkat çekti.

Sacha Boey'un Bayern Münih'te kendini kanıtlayacak niteliklere sahip olduğunu belirten Babel, "Bunu başarmak için zamana ihtiyacı olacak. Birkaç iyi maç genellikle bir futbolcuya yeteneklerini göstermek için ihtiyaç duyduğu özgüveni verir" dedi.

Sacha Boey için iddialı ifadeler kullan Babel, "Onun Bayern Münih gibi büyük bir kulüpte bu zamanı bulabileceğini düşünmüyorum" şeklinde konuştu.

Defans oyuncuları için sakatlıklar sonrası geri dönüşün daha zor olduğunu aktaran Babel, "Çünkü birçok antrenör defans hattında devamlılığa odaklanır" ifadelerini kullandı.

Özetle Babel, eski takım arkadaşı Sacha Boey'un Bayern'de kendini göstermesinin son derece zor olacağını düşünüyor.

Bu sezon 12 maça çıkan Sacha Boey sadece 524 dakika süre alabildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.