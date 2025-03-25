Ryan Babel: Sacha Boey'in başarılı olmak için zamana ihtiyacı var

Galatasaray'on 2023-24 sezonunun ara transfer döneminde 30 milyon euro bedelle Bayern Münih'e sattığı Sacha Boey, Alman ekibinde beklentileri karşılayabilmiş değil.

Öte yandan Ryan Babel'in eski takım arkadaşı Sacha Boey'la ilgili Bild'e yaptığı açıklamalar dikkat çekti.

Sacha Boey'un Bayern Münih'te kendini kanıtlayacak niteliklere sahip olduğunu belirten Babel, "Bunu başarmak için zamana ihtiyacı olacak. Birkaç iyi maç genellikle bir futbolcuya yeteneklerini göstermek için ihtiyaç duyduğu özgüveni verir" dedi.

Sacha Boey için iddialı ifadeler kullan Babel, "Onun Bayern Münih gibi büyük bir kulüpte bu zamanı bulabileceğini düşünmüyorum" şeklinde konuştu.

Defans oyuncuları için sakatlıklar sonrası geri dönüşün daha zor olduğunu aktaran Babel, "Çünkü birçok antrenör defans hattında devamlılığa odaklanır" ifadelerini kullandı.

Özetle Babel, eski takım arkadaşı Sacha Boey'un Bayern'de kendini göstermesinin son derece zor olacağını düşünüyor.

Bu sezon 12 maça çıkan Sacha Boey sadece 524 dakika süre alabildi.