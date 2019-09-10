Ryan Babel: Son yıllarda kendimi çok daha rahat hissediyorum
Hollanda'nın Estonya'yı 4-0 mağlup ettiği maçta takımının ilk 2 golünü atan Ryan Babel, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
Hollanda Milli Takımı'nın yıldızı Ryan Babel, EURO2020 Elemeleri'nde Estonya'yı 4-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Mücadelenin 17 ve 48. dakikasında attığı gollerle Hollanda'yı 2-0 öne geçiren Ryan Babel, maç sonunda performansını değerlendirdi.
"AKILIMI KULLANMAYI ÖĞRENDİM"
Sahada kendisini rahat hissettiğini vurgulayan Babel, "Sahada kendime güveniyorum. Son yıllarda kendimi çok daha rahat hissediyorum. Uzun zamandır buralardayım ancak yıllar geçtikçe aklımı daha fazla kullanmayı öğrendim. Her maçtan önce rakibi ve yapabileceklerimi analiz ediyorum" dedi.
(Sporx)
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