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Spor

Ryan Babel: Zor bir dönemden çıkarak bugünlere geldim

Galatasaray'a Yeni Malatyaspor karşısında galibiyeti getiren golünü atan Hollandalı yıldız Ryan Babel maçın ardından açıklamalarda bulundu.

24 Ocak 2021 Pazar 18:38 - Güncelleme: 24 Ocak 2021 Pazar 18:38
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Yeni Malatyaspor'un tamamen defansif bir futbol oynadığını ifade eden Babel, "Çok defansif oynayan bir Malatya takımı vardı. Çok iyi kapattılar. Çok boşluk vermediler. Gol anında bir boşluk buldum ve şut çektim. O şekilde bir gol oldu" dedi.

Çok zor bir dönemden geçerek bu günlere geldiğinin altını çizen Babel, "Çok zor haftalar geçirdim. Şanssız bir dönemdi. Sivas maçından sonra kendimi toparlamıştım. Çıkıştaydım. Korona ve sonra sırt-bel rahatsızlığım oldu. Şanssız haftalardı. Kendimi daha iyi hissediyorum artık" şeklinde konuştu.

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