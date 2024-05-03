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Spor

Ryan Babel'den Arne Slot itirafı!

Liverpool'un efsane isimlerinden Ryan Babel, İngiliz ekibinde teknik direktörlük görevine başlayacağı iddia edilen Arne Slot hakkında konuştu.

3 Mayıs 2024 Cuma 18:45 - Güncelleme:
Ryan Babel'den Arne Slot itirafı!
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Türkiye'de son olarak Eyüpspor forması giyen Ryan Babel, Liverpool'un başına geçeceği konuşulan Arne Slot için konuştu.

Ryan Babel yaptığı açıklamada, "Arne Slot, Hollanda'nın en iyi 3 teknik direktöründen biri. Kendi oyununu Premier Lig'de oynatmak isteyecektir ama orası biraz farklı." dedi.

Erik ten Hag'a değinen Slot, "Erik ten Hag, Ajax'ta çok iyi bir iş çıkardı ve oradan Manchester United'a geçti. Kendi sistemini uygulamak istedi ama bazı nedenlerden dolayı bu işe yaramadı. Şimdi ciddi şekilde tartışılıyor." şeklinde konuştu.

Babel ayrıca, "Liverpool, Jürgen Klopp'un felsefesine alışmış durumda. Onun kadar başarılı olamazsa büyük bir hayal kırıklığına uğrar." ifadelerini kullandı.

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