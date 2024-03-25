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Spor

Ryan Babel'den çarpıcı itiraf! ''Kasıtlı olarak beni oynatmadılar''

Eyüpspor'dan eylül ayında ayrılan ve o tarihten bu yana kulüpsüz olan Ryan Babel dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İstanbul ekibi hakkında konuşan Babel, 'Kasıtlı olarak oynamama izin vermediler.' dedi. İşte detaylar...

25 Mart 2024 Pazartesi 15:40 - Güncelleme:
Ryan Babel'den çarpıcı itiraf! ''Kasıtlı olarak beni oynatmadılar''
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Eyüpspor'dan eylül ayında ayrılmasından bu yana kulüpsüz olan Ryan Babel, açıklamalarda bulundu.

Geleceğiyle ilgili konuşan 37 yaşındaki futbolcu, "Futbolu bırakıp bırakmayacağımı bilmiyorum. Şu anda bir takımım yok ve boş zamanlarımın tadını çıkarıyorum. Ama futbolu hala çok seviyorum, biraz da sorun bu." dedi.

Açıklamalarına devam eden Babel, "Tekrar söylüyorum, bir parçam iyi futbol oynayan bir takımda futbol oynamaya devam etmek istiyor. Başka türlü, istemiyorum. Ama aynı zamanda bazı şeyler de var. Örneğin bir deplasman maçından (Eyüpspor) üç gün önce otobüse biniyorduk ve sonra haftanın yarısında evinizden uzak kalıyordunuz. Bunu zihinsel olarak da zor buluyorum" ifadelerini kullandı.

"KASITLI OLARAK OYNATMADILAR"

Son takımı Eyüpspor ile ilgili dikkat çeken ifadeler de kullanan Babel, "Orada sabotajla uğraşmak zorunda kaldım çünkü sözde bir tazminatı kabul etmedim. Sonra bir deplasman maçına gitmek zorunda kaldım ama kasıtlı olarak oynamama izin vermediler. Bu gibi şeyleri üç dört kez yaparlarsa, tamamen bitersiniz. Bu gibi şeyleri ve her seferinde evimden, ailemden uzakta kalmayı kabullenmekte zorlanıyorum" sözlerini sarf etti.

Hollanda Ligi'ne geri dönüş ihtimali sorulan Babel, "Hala bir yerlerde önemli olabiliyorsanız, bu doğal olarak egonuzu okşar. Ama şimdilik egomu bir süreliğine kenara bıraktım. Göreceğiz." diye konuştu.

Eylül ayından bu yana boşta olan Ryan Babel, Türkiye'de; Kasımpaşa, Beşiktaş, Galatasaray ve Eyüpspor formaları giydi.

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